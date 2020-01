Libia, Erdogan dà il via al dispiegamento di truppe turche: «Spedizione per tregua, non per guerra» (Di domenica 5 gennaio 2020) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato l’avvio del dispiegamento di truppe in Libia a sostegno del governo di Tripoli, sulla base del voto del Parlamento di Ankara del 2 gennaio scorso. I militari hanno iniziato «gradualmente» il dispiegamento, ha detto. Un annuncio, quello di Erdogan, arrivato in serata a sorpresa, quando sembrava che potesse ancora prevalere la carta della diplomazia e che l’annuncio del possibile intervento militare servisse solo come deterrente nei confronti di Haftar. «Il compito dei nostri soldati è il coordinamento. Lì svilupperanno il centro operativo. I nostri soldati stanno gradualmente andando in questo momento», ha detto Erdogan all’emittente televisiva turca della CNN durante un’intervista. «La condanna dell’Arabia Saudita» all’intervento turco in Libia «non ci interessa. Al contrario, siamo noi a ... Leggi la notizia su open.online

