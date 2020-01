Le teorie su Papa Francesco e la donna che lo ha strattonato: ha reagito perché ha parlato di Hong Kong? No! (Di domenica 5 gennaio 2020) Papa Francesco ha chiesto scusa per aver reagito male nei confronti di una donna che lo aveva strattonato il 31 dicembre 2019, ma non ha avuto scampo di fronte ai meme, alle prese in giro e le strumentalizzazioni politiche. Una di queste riguarda Hong Kong dove viene giudicato ipocrita perché ignorerebbe il problema. Una delle versioni dell’accaduto sostiene che la donna sia di Hong Kong e che Papa Francesco abbia reagito così per le parole che la donna avrebbe detto in quel momento a sostegno dei credenti cinesi. Una teoria completamente falsa. perché il Papa ha reagito Da poco 83enne, Bergoglio soffre da anni di sciatica e dolori all’anca tanto da non riuscire a camminare correttamente, essere strattonati in quella maniera risulta anche pericoloso. Papa Francesco irritato dopo essere stato strattonato da una fedele in piazza San Pietro – Video ... Leggi la notizia su open.online

