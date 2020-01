Le tendenze 2020 dei Millennial: mete autentiche, inclusive e lontane dalle masse (Di domenica 5 gennaio 2020) Sostenibili, consapevoli e responsabili. Ecco i viaggi per i Millennial nel 2020. Le lunghe tratte in aereo per raggiungere spiagge bianche o fare trattamenti in spa da mille e una notte non sono in cima alla lista di chi ha compiuto il primo o l’ultimo anno da teenager nel corso del 2000. Dall’ Ufficio Studi Enit su dati Booking.com emerge che la Generazione Y opta per destinazioni poco conosciute, vuole entrare in contatto con i locali e predilige luoghi non sovraffollati, viaggia spesso con gli amici, perfino in luna di miele. «La Buddymoon è uno dei top trend per il 2020, spiega Tamara Lohan – fondatrice insieme al marito del sito inglese mrandmrssmith.com , punto di riferimento per viaggiatori esperti -». Sempre più spesso le coppie di novelli sposi non partono in viaggio da soli. BRASILE «Tra le destinazioni privilegiate per honeymooner & friend – aggiunge la tour ... Leggi la notizia su vanityfair

