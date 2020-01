Le sfide del nuovo decennio: quale soluzione per l’ambiente? (Di domenica 5 gennaio 2020) “Ambiente” è stata la parola più in voga del 2019. L’ascesa del fenomeno mediatico dei Fridays for Future a livello globale, gli appelli di diversi governi, l’annunciata svolta “green” della Commissione europea hanno contribuito a creare un dibattito sul tema dell’ambiente che, tuttavia, si è distinto per la sostanziale mancanza di pragmatismo. Nessuno nega che la questione ambientale sarà la grande sfida per le economie avanzate nel prossimo decennio. I decenni successivi alla seconda guerra mondiale hanno prodotto un massiccio assalto all’ambiente. Ci si accorge col senno di poi di come entrambe le grandi utopie della seconda metà del Novecento abbiano contribuito al decadimento ecologico del pianeta. Il socialismo reale ha prodotto un massiccio industrialismo fondato sui prodotti pesanti, intelaiato in un sistema economico rigido e ... Leggi la notizia su it.insideover

