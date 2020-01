Le Meraviglie di Alberto Angela incantano anche nel 2020 (Di domenica 5 gennaio 2020) Esordio da grandi numeri per ‘Meraviglie - La penisola dei tesori’: sono stati 4 milioni 649mila i telespettatori che hanno seguito Alberto Angela in giro tra le bellezze italiane nella prima serata di Rai1, con il 23 di share. Grande seguito anche sui social dove ‘Meraviglie’, con oltre 94mila interazioni, è stato il programma più commentato dell’intera giornata (Nielsen Italia). La prima gioia del 2020 si chiama Alberto Angela.#Meravigliepic.twitter.com/jV3Elp3FxQ— Pinca Leggi la notizia su huffingtonpost

