Last Minute, regia di Emilia Miscio, dal 14 al 19 gennaio al Teatro San Genesio (Di domenica 5 gennaio 2020) Dopo aver spaziato dalla comicità anglosassone a quella statunitense, la regista Emilia Miscio inaugura il 2020 al Teatro San Genesio di Roma con un testo nostrano, Last Minute, di Adriano Bennicelli, in scena dal 14 al 19 gennaio. Una commedia dolceamara, frizzante e al tempo stesso provocatoria, un viaggio fisico ed emotivo per dieci personaggi che non hanno nulla in comune tra loro, se non il fatto di trovarsi nello stesso momento nello stesso luogo. Un viaggio Last Minute in Thailandia si rivelerà un percorso all’interno di se stessi, tra ideali, sogni e frustrazioni: sessanta secondi per valutare la propria esistenza, prima di fare i conti con un evento inaspettato, da cui sarà impossibile fuggire. Tra divertimento e riflessione, Last Minute offre un finale imprevisto e molto significativo sulla condizione umana: nell’allestimento della compagnia Sogni di scena, la scenografia si ... Leggi la notizia su romadailynews

