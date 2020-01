Lanciati tre razzi vicino all’ambasciata Usa: sirene accese a Baghdad (Di domenica 5 gennaio 2020) Continuano le tensioni tra America e Medio Oriente innescate dall’uccisione del generale Soleimani. Nella serata di domenica 5 gennaio 2020 almeno tre razzi sono stati Lanciati nei pressi della Zona Verde di Baghdad, area in cui si trova l’ambasciata Usa. razzi all’ambasciata Usa a Baghdad I media locali hanno parlato di forti esplosioni e sirene accese nei pressi della capitale irachena, in particolare della cosiddetta Green Zone. L’area, fortemente fortificata, è sede di ambasciate straniere tra cui quella americana. A colpirla sarebbero stati almeno tre razzi Katyusha che, stando alle prime informazioni, non avrebbero causato morti né feriti, bilancio comunque ancora provvisorio. Le sirene hanno immediatamente suonato nell’area che ospita sia diplomatici che truppe americane. Un atto che gli Stati Uniti temevano, considerato un contraccolpo contro le ... Leggi la notizia su notizie

