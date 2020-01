Lamberto Sposini, il nuovo messaggio a otto anni dall’emoragia cerebrale: ‘Vita mia…’ [FOTO] (Di domenica 5 gennaio 2020) Lamberto Sposini: la vita dopo l’ictus che lo ha colpito nel 2011 A distanza di giorni Lamberto Sposini, o chi fa per lui, è tornato sui social network. L’ex giornalista del TG5 e del TG1 otto anni fa venne colpito da un ictus con una conseguente emorragia cerebrale. Da qual momento in poi la vita del conduttore è totalmente cambiata dedicandosi solamente a recuperare il suo stato di salute. Purtroppo l’uomo non è più come prima, infatti è impossibilitato a parlare e camminare. Tuttavia riesce a farsi capire scrivendo e con gli occhi. Da tempo si è ritirato in vita privata e, nonostante la tv di Stato sembra essersene dimenticato, alcuni amici cari lo vanno a trovare. Tra questi Mara Venier, compagna di conduzione a La vita in diretta, Barbara D’Urso, Enrico Mentana e di recente Cesara Buonamici. L’affetto degli amici E a proposito di quest’ultima, ... Leggi la notizia su kontrokultura

