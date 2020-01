Lady Peluso: "Le parole sulle donne di Collovati? Ho provato amarezza" - (Di domenica 5 gennaio 2020) Marco Gentile Sara Piccinini, compagna storica di Peluso, ha commentato il suo rapporto con il gioco del calcio: "Mi è sempre piaciuto il calcio, volevo giocarci: ma quando ero piccola non c’erano squadre che accogliessero le calciatrici" Federico Peluso gioca a calcio tra i professionisti dal lontano 2001 quando fece il suo esordio in Serie C2 con la maglia della Pro Vercelli, con cui in tre anni mise insieme oltre 45 presenze. Il 35enne di Roma passa poi alla Ternana in Serie B per due stagioni e poi sempre tra i cadetti per tre annate all'Albinoleffe. A 25 anni approda finalmente in Serie A all'Atalanta e con i nerazzurri disputa tre campionati di Serie A e uno di Serie B. Nel gennaio del 2013 ecco la grande occasione per Peluso alla Juventus con Conte in panchina che in un anno e mezzo gli concede 31 presenze condite da due reti. A fine anno Federico approda al Sassuolo ... Leggi la notizia su ilgiornale

Lady Peluso Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lady Peluso