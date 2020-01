La surreale missione dell’Europa: a Tripoli sotto le bombe (Di domenica 5 gennaio 2020) Martedì 7 gennaio i ministri degli Esteri di Italia, Francia, Regno Unito e Germania dovrebbero accompagnare il nuovo Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, lo spagnolo Josep Borell, in una missione diplomatica in Libia. Il condizionale è d’obbligo, perché in Nord Africa si combatte una guerra e organizzare una visita del genere in un contesto bellico è complicato. L’iniziativa – nata su impulso italiano – è tesa a far passare il messaggio che l’Europa parla in Libia “con una sola voce” e che sono lontani i tempi in cui Francia e Italia si pestavano i piedi per il controllo dell’ex Jamahiriya di Muammar Gheddafi. In effetti è la prima volta che i capi della diplomazia dei primi quattro Paesi europei più popolosi (di cui tre siedono attualmente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite) si recano tutti insieme ... Leggi la notizia su it.insideover

