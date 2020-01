La strana famiglia (Di domenica 5 gennaio 2020) Non è un segreto per nessuno che i matrimoni non sempre durano una vita. Ci sono molte donne che vivono un rapporto tossico di resistenza e sofferenza da parte di un uomo che per nessuna ragione apparente, si crede superiore. Natalie Brenner, è una giovane donna che dopo un matrimonio durato sei anni ha deciso di separarsi. Alla sua giovane età ha già lottato molto: ha superato sei aborti, ha cambiato carriera un paio di volte, si è trasferita più volte. Ma soprattutto era una madre che rifletteva un matrimonio idilliaco quando in realtà stava andando in pezzi. “A quel tempo avevo già un bambino nato per miracolo e un altro che era stato adottato”. Aveva 26 anni quando divenne una giovane madre divorziata. “Se dovessi uscire di nuovo con un uomo, avrà almeno 30 anni e sarà un padre single” diceva. Brenner cercava qualcuno che, come lei, voleva rifarsi una vita. Fu allora che ... Leggi la notizia su bigodino

