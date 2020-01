La Stampa: Nainggolan simbolo della antijuventinità (Di domenica 5 gennaio 2020) Radja Nainggolan è sempre stato un anti-Juve, scrive Antonio Barillà su La Stampa. “Il belga mal sopporta la Juventus e non ha mai fatto nulla per nasconderlo: post social, video rubati e frammenti d’interviste lasciano tracce come Pollicino”. E domani è in programma proprio Juventus-Cagliari, allo Stadium. L’ultima esternazione del Ninja sulla Juventus è questa: «Ho detto che odio la Juve, è vero, ma solo come simbolo della forza calcistica. Trovo intrigante sfidare e battere le squadre più forti». Ma in precedenza era stato molto più duro. Una sua conversazione con i tifosi fu catturata da uno smartphone: «Sono contro la Juve da quando sono nato… la odiavo prima di arrivare a Cagliari a prescindere perché hanno sempre vinto per un rigore, per una punizione… Sono venuto alla Roma perché volevo vincere contro la Juve che aveva sempre avuto questi ... Leggi la notizia su ilnapolista

