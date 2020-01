La Scuola Pallamano “Valentino Ferrara” torna in campo: le date degli incontri (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Dopo la breve pausa per le festività di Natale riprende l’attività agonistica delle formazioni della Scuola Pallamano “Valentino Ferrara” di Benevento che aveva chiuso il 2019 con un pareggio contro il Civitavecchia per la squadra maschile che milita in serie B, mentre la formazione femminile di serie A2 non aveva potuto disputare il proprio incontro con il Conversano che recupererà il 19 gennaio. Per cui il primo impegno agonistico del 2020 sarà per l’under 17 maschile che ospiterà il Capua, giovedì 9 gennaio, continuando il pellegrinaggio al Palasport di Cerreto Sannita divenuto ormai cronico da oltre 18 mesi, tra l’indifferenza della politica locale e le note vicende giudiziarie legate al Palaferrara. La formazione maschile che milita in serie B dovrà invece attendere per la ripresa delle gare il 18 gennaio ospitando l’Atellana poiché non ... Leggi la notizia su anteprima24

