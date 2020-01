La ricetta speciale per le patate al forno (Di domenica 5 gennaio 2020) patate al forno croccanti belle dorate e profumate, croccanti fuori e morbide dentro. Ecco alcuni utili accorgimenti per evitare che le vostre patate diventino purè e risultano sgradevoli sia alla vista che al gusto. La ricetta speciale che vi proponiamo oggi vi darà una grossa mano per portare a tavola un delizioso contorno da abbinare, ad esempio, a piatti a base di carne. Ecco i preziosi consigli: Tenere le patate in acqua fredda per 15 minuti. Sbucciate, tagliatele a pezzettini e immergetele in acqua fredda per 15 minuti in modo tale da far perdere loro l’amido. Usare la farina. Per creare quella crosticina dorata che tanto piace a grandi e piccini spolverate il tutto con una manciata di farina. In questo modo si formerà la crosticina dorata. Cospargerle con il pangrattato. Dopo averle pelate, lasciate in ammollo in acqua fredda, asciugate e fatte a pezzetti, le possiamo ... Leggi la notizia su cronacasocial

