La pupa e il secchione e viceversa | Paolo Ruffini | L’incultura non ha genere Non

La pupa e il secchione e viceversa ai nastri di partenza dieci anni dopo la sua ultima edizione. Cambiano i tempi, cambia la forma, cambia la conduzione: Durante l'edizione del 2010 il reality show andava in onda nel periodo in cui i social vedevano il loro momento di gloria seppur in sordina, il 2020 vedrà la nuova versione ai tempi dei selfie alla velocità della luce, al narcisismo da Instagram.Dieci anni fa la gara era chiusa esclusivamente fra giovanissime ragazze e secchioni in piena regola, mentre da martedì non ci saranno più distinzioni, pari opportunità fra uomini e donne. Infine il passato che ha visto Enrico Papi al timone per due anni (il primo con Federica Panicucci e il secondo con Paola Barale) vede oggi Paolo Ruffini che a corriere.it tocca il punto nevralgico dello stare al passo coi tempi: L'incultura non ha genere, a maggior ragione oggi con l'esplosione dei social

