La nuova strategia dell’Ue per contenere la Cina in Africa (Di domenica 5 gennaio 2020) L’Unione Europea ha finalmente messo il dossier Africa ai primi posti della sua agenda politica ed economica. Potrebbe ormai essere troppo tardi sperare di controbilanciare, o per lo meno limitare, l’avanzata della Cina nel Continente Nero, ma Ursula von der Leyen ha comunque intenzione di fare un tentativo. D’altronde, poco dopo avere ereditato la guida della Commissione europea, la tedesca ha preparato i bagagli per volare proprio in Africa. Nome della meta: Addis Abeba, capitale dell’Etiopia. Scopo ufficiale del viaggio: incontrare il primo ministro etiope, nonché fresco premio Nobel per la pace, Abiy Ahmed. No, non c’era soltanto solidarietà nella visita di Von der Leyen, quanto piuttosto l’esigenza – per troppi anni repressa – di potenziare i legami fra Ue e Africa. Una relazione che per troppi anni è stata relegata ai margini di ogni ... Leggi la notizia su it.insideover

