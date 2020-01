La Lazio non si ferma più: 2-1 a Brescia, doppio Immobile dopo Balotelli. Al 91' la nona vittoria di fila (Di domenica 5 gennaio 2020) La Lazio di Simone Inzaghi batte il Brescia in extremis e in rimonta e non si ferma più. Al Rigamonti finisce 2-1, con la doppietta di Immobile (il primo gol su rigore al 42' e il secondo al 91') dopo la rete di Mario Balotelli per i padroni di casa e fa suo l'anticipo della 18esima giornata di Seri Leggi la notizia su liberoquotidiano

romeoagresti : @GoalItalia #Sarri: 'Con la Lazio, secondo me, non abbiamo protetto la difesa nella maniera giusta. Abbiamo lavorat… - capuanogio : La #Lazio che gira le partite negli ultimi istanti e i cori razzisti nei nostri stadi. Il 2020 è ripartito come è f… - capuanogio : #Immobile 19 gol in 17 presenze e 86 in tre campionati (e mezzo) con la #Lazio. Il paradosso è che la nazionale di… -