La Guerra sembra vicina, tutti al fianco dell'Iran. Anche Putin (Di domenica 5 gennaio 2020) Guerra sembra essere vicina, tutti al fianco dell'Iran. Anche PutinWashington, culla della civiltà dell'hamburger e delle bombe intelligenti, può davvero pretendere di essere maestra di civiltà per il mondo?Lo dico apertis verbis. E senza perifrasi edulcoranti. Io non legittimo la resistenza dell'Iran all'imperialismo made in Usa: la esalto. La sola Guerra legittima è quella di resistenza che ogni popolo può e deve fare, quando è aggredito. È il caso dell'Iran, prossimo obiettivo dei due Stati canaglia di Israele e degli Usa. L'Iran è la terra dei Persiani, che - Ciro, Serse, Dario - erano pari ai Greci per dignità, cultura e civiltà. Washington, culla della civiltà dell'hamburger e delle bombe intelligenti, può davvero pretendere di essere maestra di civiltà per il mondo? La Guerra tra Usa e Iran è ora vicina. Senza se e senza ma, occorre stare con l'Iran, certi che ... Leggi la notizia su notiziepress

