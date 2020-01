“Là dove giace il cuore. Note e parole d’esilio” il 23 gennaio all’ Auditorium Parco della Musica (Di domenica 5 gennaio 2020) Dalla cacciata di Adamo ed Eva dal Giardino dell’Eden, la storia di Israel è segnata dalle peregrinazioni e dalla nostalgia per il Paradiso perduto. Dalla deportazione Babilonese, alla schiavitù in Egitto, dalla espulsione dalla Spagna nel 1492, fino alla fuga dai pogrom e dalle guerre nel Novecento, la condizione di esilio e sradicamento ha segnato nel profondo l’identità del Popolo ebraico, accompagnandone la storia. Il 7° Concerto della Memoria, “Là dove giace il cuore. Note e parole d’esilio”, si impegna ad illuminare e far risuonare, attraverso la parola e la musica, l’esperienza di tutti coloro i quali ieri e oggi, ebrei e non, hanno condiviso il medesimo destino di separazione, allontanamento e abbandono della propria identità: ebrei askenaziti e sefarditi, armeni, africani deportati come schiavi, italiani e irlandesi imbarcatisi in un passato recente in cerca di fortuna, ... Leggi la notizia su romadailynews

marattin : Perché in Italia non si può fare? Perché dal 1995 ad oggi la produttività del lavoro è cresciuta un quarto della me… - _MiBACT : Domani, domenica 5 gennaio, torna la #domenicalmuseo.. ingresso gratuito nei #museitaliani, scegli qui dove trascor… - THEREALSCANDAL : purtroppo con i #PrayForAustralia non si risolve la situazione. vorrei poter far qualcosa per dare il mio contribu… -