La domanda che ci resta dopo l’indigesto Novecento (Di domenica 5 gennaio 2020) "E così visse con me gli ultimi quattro anni della sua vita. Non fu sempre facile, certi momenti furono molto brutti, ma l’esserci incontrati tanti anni prima e aver rovinato molto e riparato poco e tuttavia aver retto insieme, era certo un piacere inesprimibile. Però a volte la nostra riservatezza Leggi la notizia su ilfoglio

corradoformigli : La domanda è: ma perché @matteosalvinimi deve intervenire sull’uccisione di #Suleimani prima di capire quello che s… - RaffaeleFitto : Ieri Michele Emiliano giocava con le parole e le rassicurazioni ma non rispondeva ad una domanda: è vero o non è ve… - MassimGiannini : Giusto vedersi e parlarsi. Solo una domanda: che c’è da ridere, in un momento del genere? #Zingaretti #DiMaio -