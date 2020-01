La crisi climatica oggi ha il volto del fuoco in Australia (Di domenica 5 gennaio 2020) La crisi climatica ha mille volti, mille facce, mille spade con le quali colpisce la società, i popoli, le nazioni. Con le quali divide le famiglie, gli amici. Non esistono confini, per la crisi climatica, come una slavina travolge tutto quello che incontra nel suo cammino e i limes arbitrari che l’uomo ha stabilito tra gli Stati, tra ​noi ​ e ​loro ​ , non sono che linee di sabbia bianca tracciate nel mare. Si dissolvono, non esistono.oggi, essa, assume il volto del fuoco, il volto degli incendi che devastano ogni cosa si trovi sul loro cammino.50mila chilometri quadrati di foreste stanno bruciando, ora, in Australia. 50mila chilometri! Come prima cosa cerchiamo di visualizzare concretamente questi 50mila km. La Bosnia ed Erzegovina ha un’estensione praticamente identica a quella del mostruoso incendio che sta mettendo in ginocchio e devastando l’Australia. ... Leggi la notizia su huffingtonpost

