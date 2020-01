La Cina apre agli investimenti di Taiwan (Di domenica 5 gennaio 2020) La Cina, attraverso la revisione di una legge in parlamento, ha rivisto i rapporti con l’isola di Taiwan, al fine di facilitare gli investimenti nell’economia cinese degli abitanti di Taipei. La mossa politica, messa in atto a meno di quindici giorni di distanza dalle elezioni politiche del Paese di cui la Cina rivendica il possesso, ha il chiaro scopo di incentivare l’elettorato locale a spingersi su posizioni meno ostili a Pechino. Questa chiave di lettura, come riportato dall’agenzia di stampa Reuters, ha spinto il presidente Tsai Ing-wen ad appellarsi al popolo dell’isola, esortandolo a non cedere alle avance della Cina. Pechino gode attualmente di un folto numero di investimenti nel proprio mercato da parte della popolazione e delle grosse cordate di Taipei, stimate su oltre 100 miliardi di dollari americane. Il numero particolarmente elevato sarebbe ... Leggi la notizia su it.insideover

