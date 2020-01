La biografia “Alda Merini – L’eroina del caos” di Annarita Briganti, presentazione a Roma il 9 gennaio (Di domenica 5 gennaio 2020) FIN DALLA SUA USCITA NELLA TOP TEN DI CATEGORIA IBS IN TEMPI RECORD GIA’ ALLA SECONDA RISTAMPA Nel decimo anniversario della scomparsa di Alda Merini, la giornalista e scrittrice Annarita Briganti ci racconta di lei in una biografia che entra nelle pieghe della vita di un’anima tormentata. Una poeta, non una poetessa. Rock, ribelle, sopra le righe, contro ogni forma di convenzione e d’ipocrisia. Due matrimoni, quattro figlie, e una guerra mondiale, ricoveri in manicomio, telefo­nate notturne, amori celebri e indimenticabili fu­rori, cicche di sigaretta, scrittura, solitudini. Alda Merini è impossibile da contenere entro i bordi di una pagina perché i suoi versi e la sua storia eson­dano, invadono la vita. Questa è una sua storia, narrata per le strade di Milano, tra le pareti della sua casa, nelle pieghe di decenni in cui le donne cambiavano, e con loro l’Italia. Grazie ad affasci­nanti ... Leggi la notizia su romadailynews

