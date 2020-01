La banda dei Babbi Natale: trama, cast e curiosità del film con Aldo, Giovanni e Giacomo (Di domenica 5 gennaio 2020) In attesa del loro nuovo film, domenica 5 gennaio alle 21.15 su Canale 5 tornano Aldo, Giovanni e Giacomo con la loro pellicola natalizia del 2010 La banda dei Babbi Natale, diretta da Paolo Genovese. La banda dei Babbi Natale trailer La banda dei Babbi Natale trama E’ la notte della vigilia di Natale e tre amici uniti dalla passione delle bocce, travestiti da improbabili Babbi Natale, finiscono nei guai e si ritrovano in questura: quali storie racconteranno per scagionarsi dalla terribile accusa di essere una banda di ladri? La banda dei Babbi Natale cast Il trio comico come sempre si attornia di caratteristi di tutto rispetto come Angela Finocchiaro (Irene Bestetti), Giovanni Esposito (Benemerita), Sara D’Amario (Dr.ssa Elisa Fizzoni), Silvana Fallisi (Monica), Antonia Liskova (Veronica), Lucia Ocone (Marta) e Cochi Ponzoni (ragionier Terlizzi). Da notare anche la ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

dib309mar : RT @antonio_bordin: Un’altra battaglia del @Mov5Stelle che non serve a una beata minchia, non cambia una virgola nella vita dei cittadini,… - antonio_bordin : RT @antonio_bordin: Un’altra battaglia del @Mov5Stelle che non serve a una beata minchia, non cambia una virgola nella vita dei cittadini,… - MirkoBullegas : RT @antonio_bordin: Un’altra battaglia del @Mov5Stelle che non serve a una beata minchia, non cambia una virgola nella vita dei cittadini,… -