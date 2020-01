La banda dei Babbi Natale, il film con Aldo, Giovanni e Giacomo: trama, cast e streaming (Di domenica 5 gennaio 2020) La banda dei Babbi Natale, il film con Aldo, Giovanni e Giacomo: trama, cast e streaming Tutti gli italiani amano Aldo, Giovanni e Giacomo ed è sul finire delle feste, in prossimità dell’Epifania, che Canale 5 propone in prima serata La banda dei Babbi Natale, una commedia divertente diretta da Paolo Genovese. Questo è l’ottavo film che vede come protagonisti il trio di comici, che molto presto tornerà al cinema con un nuovo film (intitolato Odio l’estate). Ma di cosa parla La banda dei Babbi Natale? Qual è la trama e chi vediamo nel cast? E dove vederlo, in tv o in streaming? La banda dei Babbi Natale, la trama del film Arriva la vigilia di Natale e, durante la notte più magica dell’anno, anziché attendere l’arrivo del 25 dicembre, Aldo, Giovanni e Giacomo sono in questura. Ma a far cosa? I tre sono grandi amici, ad unirli è la passione per le bocce ed è ... Leggi la notizia su tpi

