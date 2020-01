Kenya, attacco jihadista a base militare Usa: morti tre americani (Di domenica 5 gennaio 2020) Tre cittadini americani, un militare e due contractor del Pentagono, sono morti nel corso di un tentato attacco a una base Usa in Kenya verificatosi la scorsa notte. L'attentato è stato rivendicato dai miliziani jihadisti di Al-Shabaab, ma non è collegato in alcun modo a quanto sta succedendo in Iran. Leggi la notizia su fanpage

