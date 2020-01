Kate Middleton ammette l’errore fatto il giorno della messa di Natale con William (Di domenica 5 gennaio 2020) Kate Middleton ammette di aver commesso un terribile errore il giorno della messa di Natale con William. I duchi di Cambridge, come è noto, sono stati i grandi protagonisti il 25 dicembre 2019 quando hanno preso parte alla funzione che si è tenuta nella chiesa di St. Mary Magdalene a Sandringham. La coppia reale ha sfilato di fronte ai sudditi insieme a George e Charlotte che hanno sostituito Meghan Markle e Harry, volati in Canada con Archie contro il volere della Regina. Alla messa di Natale è stato chiaro quanto i gossip su una crisi con William fossero veri. Kate è apparsa piuttosto tesa e distaccata, mentre il primogenito di Diana non ha sorriso molto e i contatti con la moglie sono stati pochissimi. A distanza di giorni da quell’incontro pubblico, Metro ha svelato che Kate avrebbe ammesso il suo disagio a una fan, svelando di aver commesso un errore. Per affrontare ... Leggi la notizia su dilei

