Juventus, ecco i convocati di mister Sarri contro il Cagliari (Di domenica 5 gennaio 2020) La Juventus ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati per la sfida casalinga che andrà in scena domani contro il Cagliari Nessuna grossa sorpresa da parte di Maurizio Sarri in vista di Juventus-Cagliari. All’appello dei convocati mancano i lungodegenti oltre allo squalificato Bentancur. ecco la lista dei bianconeri che prenderanno parte alla delicata sfida: 1. Szczesny 2. De Sciglio 4. De Ligt 5. Pjanic 7. Ronaldo 8. Ramsey 10. Dybala 11. Douglas Costa 12. Alex Sandro 13. Danilo 14. Matuidi 16. Cuadrado 19. Bonucci 20. Pjaca 21. Higuain 23. Emre Can 24. Rugani 25. Rabiot 28. Demiral 31. Pinsoglio 33. Bernardeschi 77. Buffon Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

