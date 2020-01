Juventus-Cagliari orario e tv: si gioca il 6 gennaio! Programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 5 gennaio 2020) Ricomincia dopo la sosta natalizia la lotta Scudetto nella Serie A 2019-2020, che entrerà nuovamente nel vivo a partire da domani alle ore 15.00 con la bella sfida tra Juventus e Cagliari. L’incontro, valevole per la diciottesima e penultima giornata del girone d’andata della massima serie calcistica italiana, si disputerà all’Allianz Stadium di Torino e verrà diretto da Piero Giacomelli. I piemontesi sono reduci dalla brutta sconfitta per 1-3 rimediata a Riad in Supercoppa Italiana con la Lazio ed ora vogliono tornare a vincere per rimanere in vetta al campionato mettendo pressione all’Inter, di scena a Napoli nel posticipo. Gli ospiti sardi sono a tutti gli effetti la rivelazione di questa stagione fino a questo momento alla luce di un ruolino di marcia entusiasmante che li ha portati in sesta piazza a ridosso della zona Champions League. Il match tra ... Leggi la notizia su oasport

