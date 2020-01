Juventus, allo Stadium arriva il Cagliari: appuntamento su Sky (Di domenica 5 gennaio 2020) Il 2020 della Juventus inizia con la necessità di conquistare punti non solo per avere la garanzia di mantenere il primo posto in classifica, ma anche per dimostrare di avere reagito alla sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio, arrivata prima della pausa natalizia. A sfidare i campioni d’Italia ci sarà però un avversario da … L'articolo Juventus, allo Stadium arriva il Cagliari: appuntamento su Sky Leggi la notizia su calcioefinanza

tvdellosport : ??| Spettatore d'eccezione allo stadio Comunale di Sanremo! L'ex centrocampista della #Juventus Claudio #Marchisio… - forumJuventus : Raiola: 'De Ligt ha scelto la Juve perchè è la Harvard della difesa. Portare Pogba allo United fu un errore, ha bis… - gilnar76 : Sarri allo scoperto: «Ecco su cosa abbiamo lavorato dopo la ... #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa… -