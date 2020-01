Justin Bieber, la moglie Hailey Baldwin si sfoga: “Fa male essere fatti a pezzi sui social” (Di domenica 5 gennaio 2020) Justin Bieber torna in radio con un nuovo singolo, Yummy, e subito si scatena la polemica sui social: ma stavolta nel mirino degli haters non c’è la popstar (che nel nuovo video sfoggia i capelli rosa) bensì sua moglie, Haley Baldwin. La modella americana in un lungo post su Facebook ha detto di essere stata attaccata online. Ma c’è di più: gli attacchi sarebbero partiti dallo stuolo di fan di Selena Gomez, cantante ed ex fidanzata di Justin Bieber, i cui tira e molla avevano riempito per anni le pagine di gossip. “Instagram e Twitter sono un terreno fertile per la crudeltà – ha scritto la nuova signora Bieber – Vorrei poter dire che queste parole non hanno effetto di me, ma vi do una notizia: fa male essere fatti a pezzi su Internet! Fa male essere continuamente paragonati a qualcuno” prosegue, con un chiaro riferimento a Selena Gomez, che di recente ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

