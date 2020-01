Jennifer Lopez ammette: "Ero tentata di fare la spogliarellista prima di diventare famosa" (Di domenica 5 gennaio 2020) La protagonista di Le ragazze di Wall Street, Jennifer Lopez, racconta che aveva pensato di fare la spogliarellista all'inizio della carriera: 'Sembrava terribilmente bello'. Jennifer Lopez ha ammesso che se la sua carriera non fosse decollata avrebbe potuto intraprendere la carriera di spogliarellista come Ramona, il personaggio da lei interpretato in Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business e per il quale ha ricevuto una nomination ai Golden Globe 2020, che saranno assegnati stanotte. Oltre ad essere una popstar di successo Jennifer Lopez è una delle attrici più poliedriche e apprezzate di Hollywood, ma c'è stato un momento in cui la sua carriera non decollava e aveva pensato di mollare tutto e darsi allo striptease. "L'ho fatto", ammette in un'intervista "C'è stato ... Leggi la notizia su movieplayer

