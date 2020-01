Ivana Mrazova svolta erotica Instagram, glutei nudi galleggiano nella vasca: «Fai incendiare l’acqua! » (Di domenica 5 gennaio 2020) Ivana Mrazova e Luca Onestini Instagram: i due fidanzati si fotografano a vicenda e le foto piccanti finiscono sui social. Tripudio dei fan, estasiati dinnanzi alla loro perfezione fisica. A mandare su di giri i maschietti la bellissima modella ceca, che poche ore fa ha pubblicato uno scatto ad altissimo erotico dove, di spalle nell’acqua di una calda piscina con panorama sulle Dolomiti innevate, lascia galleggiare i glutei nudi tra i quali sparisce il perizoma. Ivana Mrazova a luci rosse su Instagram: lato B esplosivo emerge dall’acqua e … Commenta anche Luca Onestini con delle ironiche fiammelle. E i followers non trattengono i commenti: «Voi due fate incendiare anche l’acqua!». A seguire una valanga di post esilaranti, eccone alcuni esempi: «Complimenti Luca, accanto a te hai la migliore!».«Tienitela stretta Luca,lei è fuoco è fiamme che corpo pazzesco<img ... Leggi la notizia su urbanpost

