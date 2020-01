Italia, allarme della Corte di Conti: “Finanze fragili, 2020 impegnativo” (Di domenica 5 gennaio 2020) La Corte dei Conti esprime preoccupazione per la tenuta delle finanze pubbliche. Il 2020, secondo l’istituto diretto da Buscema, si prevede impegnativo. ROMA – La Corte dei Conti mette in guardia il Governo. L’istituto diretto da Angelo Buscema esprime preoccupazione per la debolezza dell’economia e per la tenuta dei Conti pubblici. Il rapporto della Corte dei Conti La Corte dei Conti ha pubblicato il rapporto di Programmazione dei controlli e delle analisi: “Il 2020, come gli anni precedenti, si preannuncia impegnativo per il governo dei Conti pubblici. La situazione economica è caratterizzata dalle crescenti incertezze che pesano sul quadro macroeconomico internazionale e le prospettive dell’economia Italiana, già largamente al di sotto della media europea, ne risentono ulteriormente. Lo afferma la Corte dei Conti nel rapporto di ... Leggi la notizia su newsmondo

tg2rai : #Tg2Dossier, 'Le lacrime dei ghiacciai'. Il #CNR lancia l'allarme: il ghiacciaio della Marmolada in 10 anni ridotto… - NewsMondo1 : Italia, allarme della Corte di Conti: “Finanze fragili, 2020 impegnativo” - msn_italia : Iraq, colpi di mortaio sulla green zone. Scatta l'allarme all'ambasciata Usa -