Iraq, stop alle operazioni della coalizione anti-Isis. E Baghdad convoca l'inviato americano (Di domenica 5 gennaio 2020) La coalizione internazionale, responsabile delle missioni anti-Isis in Iraq, ha annunciato la sospensione delle sue operazioni in Iraq. della missione, arrivata alla fase III della lotta contro il Daesh, fanno parte anche 1110 unità italiane. Per quanto riguarda la presenza di soldati americani, al momento si contano circa 5mila unità. Il parlamento iracheno aveva già in programma la votazione di una legge per espellere i militari statunitensi dalle loro basi in Iraq. Stando a quanto riportato dalle agenzie locali, il voto avrebbe dovuto già svolgersi nella prima parte della giornata di oggi, 5 gennaio, ma alcuni gruppi hanno bloccato la seduta (sunniti e curdi). La proposta di legge per l'allontanamento delle truppe è stata sottoscritta da 170 deputati. Come riportato da Arab News, le truppe statunitensi sarebbero già state minacciate da quelle filoiraniane a seguito ...

