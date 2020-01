Iraq, il parlamento vota per cacciare i soldati della coalizione. Anche gli italiani: sono 924 (Di domenica 5 gennaio 2020) Il parlamento iracheno ha votato a favore della risoluzione che chiede al governo di Bagdad di far ritirare dal paese i soldati della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti, presente in territorio iracheno all’indomani della guerra del 2003. È la prima diretta conseguenza dell’operazione Soleimani, l’uccisione da parte di un drone Usa del generale iraniano. Il provvedimento dovrebbe riguardare Anche i militari italiani. In questo momento sono dispiegati in Iraq: un contingente di carabinieri a Bagdad, con compiti di addestramento; il contingente di truppe speciali, la Task Force 44, concentrato soprattutto nella zona settentrionale di Kirkuk; il gruppi degli addestratori a Erbil, nel Kurdistan. In tutto sono presenti in Iraq 926 militari italiani. In copertina EPA/Nadeem Khawer Leggi Anche: Usa-Iran, Borrell invita Zarif a Bruxelles per ... Leggi la notizia su open.online

