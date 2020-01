Iran:Mondo prenda posizione su atti Usa

Mondo hanno la responsabilità di prendere posizione appropriata contro le mosse terroristiche degli Usa, se vogliono evitare che si ripetano atti odiosi e senza precedenti come l'uccisione del generale Soleimani Lo ha detto il ministro Iraniano della Difesa Amir Hatami, citato dall'Irna. L'Iran ha anche annunciato che entro la notte deciderà di avviare una nuova fase della sua uscita dall'accordo sul nucleare, comunica il portavoce del ministero degli Esteri.(Di domenica 5 gennaio 2020) Tutti i paesi delhanno la responsabilità di prendereappropriata contro le mosse terroristiche degli Usa, se vogliono evitare che si ripetanoodiosi e senza precedenti come l'uccisione del generale Soleimani Lo ha detto il ministroiano della Difesa Amir Hatami, citato dall'Irna. L'ha anche annunciato che entro la notte deciderà di avviare una nuova fase della sua uscita dall'accordo sul nucleare, comunica il portavoce del ministero degli Esteri.(Di domenica 5 gennaio 2020)

