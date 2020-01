Iran verso disimpegno sul nucleare: "Mondo prenda le distanze da Trump" (Di domenica 5 gennaio 2020) Le autorità Iraniane si riunIranno domenica notte per discutere i prossimi passi di disimpegno o uscita dall’accordo internazionale sul nucleare del 2015, che saranno maggiori di quanto inizialmente pianificato. Un portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Abbas Mousavi, parlando ai giornalisti a seguito del raid statunitense che in Iraq ha ucciso il generale Qassem Soleimani, ha spiegato che il nuovo passo di disimpegno sarà più deciso del previsto perché “nel Mondo della politica tutti gli sviluppi sono interconnessi”.Si tratterà del quinto grado di disimpegno dai termini previsti dall’accordo del 2015 con le potenze mondiali, intesa con cui Teheran limitò l’arricchimento dell’uranio in cambio dell’alleggerimento delle sanzioni economiche. I passi precedenti hanno riguardato la violazione dei ... Leggi la notizia su huffingtonpost

