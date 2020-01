Iran si ritira da accordi sul nucleare: «Nostra risposta contro siti militari». Trump: 52 obiettivi da colpire. Iraq vota: via le truppe Usa (Di domenica 5 gennaio 2020) Una marea umana ha invaso le strade di Ahvaz per il primo corteo funebre in memoria del generale Qassem Soleimani, nel primo di tre giorni di lutto proclamati in Iran. La gente ha sfilato sventolando... Leggi la notizia su ilmessaggero

