Iran, se nuovo attacco da Usa cancelleremo Israele. Trump, se Teheran ci colpirà risponderemo in modo sproporzionato (Di lunedì 6 gennaio 2020) Continua l'escalation di tensione in Medioriente, dopo l'uccisione in un raid delle forze Usa a Baghdad del generale Iraniano dei Pasdaran, Qassem Soleimani. Il presidente statunitense, Donald Trump ha soffiato sul fuoco su Twitter, scrivendo che gli Usa hanno già "nel mirino 52 luoghi Iraniani", "alcuni di livello molto alto e importanti per l'Iran e la cultura Iraniana". Immediata la replica dell'Iran. Se gli Usa compIranno un nuovo attacco dopo la rappresaglia Iraniana per l'uccisione del generale Qassem Soleimani, Teheran ''cancellera' Israele dalle carte geografiche''. Lo ha affermato Mohsen Rezai, ex capo delle Guardie della rivoluzione, attualmente segretario del potente Consiglio per la determinazione delle scelte, un organo di mediazione fra le diverse istituzioni dello Stato.''Le truppe Usa saranno presto espulse dalla regione'', ha aggiunto Rezai, citato dall'agenzia ... Leggi la notizia su ilfogliettone

