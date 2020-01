Iran, folla oceanica al corteo funebre per Soleimani. Teheran: «Trump non ha il coraggio di colpirci» – Video (Di domenica 5 gennaio 2020) Una processione funebre in onore del comandante Qassem Soleimani, il generale Iraniano ucciso in un attacco americano a Baghdad venerdì 3 gennaio, è in corso ad Ahvaz, città nella provincia del Khuzestan, in Iran. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f4f8.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

federaffy : #Iran approfondimenti mancanti. - lorenzhaus : RT @cris_cersei: Riassunto finora: 1) Folla Iraq/Iran assalta ambasciata Usa a Baghdad 2) I dem Usa accusano #Trump di essere un debole sen… -