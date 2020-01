Iran, folla oceanica al corteo funebre per Soleimani. «Taglia da 80 milioni di dollari sulla testa di Trump» – Video (Di domenica 5 gennaio 2020) Una processione funebre in onore del comandante Qassem Soleimani, il generale Iraniano ucciso in un attacco americano a Baghdad venerdì 3 gennaio, è in corso ad Ahvaz, città nella provincia del Khuzestan, in Iran. Durante la funzione funebre a Teheran, l’annunciatore della cerimonia e alcuni tra i partecipanti hanno suggerito che ogni Iraniano dovrebbe versare un dollaro per raccogliere una Taglia da 80 milioni di dollari, «da elargire a chiunque consegni la testa dell’uomo pazzo con i capelli giallastri», alludendo al presidente degli Stati Uniti Donald Trump.  People attend a funeral procession for Iranian Major-General Qassem Soleimani, head of the elite Quds Force, and Iraqi militia commander Abu Mahdi al-Muhandis, who were killed in an air strike at Baghdad airport. pic.twitter.com/cGF3b0ZWCw— Ahval (@ahval en) January 5, 2020 Il corpo Soleimani è arrivato ... Leggi la notizia su open.online

