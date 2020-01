Iran, Donald Trump minaccia: "Se Teheran colpirà gli Usa, abbiamo nel mirino 52 loro siti" (Di domenica 5 gennaio 2020) Dopo l'uccisione di Qassem Soleimani, l'Iran minaccia contro gli Usa una rappresaglia che durerà anni e il presidente americano Donald Trump ricambia l'avvertimento: "Se Teheran colpisce americani o asset americani, gli Stati Uniti hanno già individuato 52 siti Iraniani che potranno essere attaccati Leggi la notizia su liberoquotidiano

Corrado270456 : Domanda al Donald :se dovesse scoppiare una grande guerra con l’Iran, lei ha pronte delle strategie? Donald: Non ho bisogno di strategie. - Pietro__Bruno : RT @busettodavide: Donald Trump minaccia di distruggere una serie di siti culturali in #Iran. Non credo serva aggiungere altro per inquadra… -