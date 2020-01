Inzaghi spiega: «Ecco perchè ho messo Correa a centrocampo» – VIDEO (Di domenica 5 gennaio 2020) Nella conferenza stampa post Brescia-Lazio, Simone Inzaghi ha spiegato il motivo della scelta di schierare Correa a centrocampo Nella breve conferenza stampa post Brescia-Lazio, Simone Inzaghi ha spiegato il motivo della scelta di schierare Correa a centrocampo. Le sue parole. «Penso che Correa sia un ragazzo intelligente, ha fatto una grandissima partita. Mi è venuta in mente dopo aver visto Cataldi sottotono. Ha qualche caratteristica diversa da Luis Alberto, ma può fare quel ruolo. Adesso speriamo che questo affaticamento non sia nulla di preoccupante» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

