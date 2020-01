Inferno Australia: il Paese brucia e il governo minimizza la crisi ambientale (Di domenica 5 gennaio 2020) In Australia c’è l’Inferno. Da 4 mesi le fiamme stanno divorando tutto. 24 persone sono morte dall’inizio degli incendi ad agosto, di cui 14 solo nel 2020. Il bilancio sulla fauna è catastrofico: 500 milioni di animali hanno perso la vita. Oltre 5 milioni di ettari sono andati in fumo. Le emissioni di CO2 generate dagli incendi hanno ampiamente superato la metà della media annuale prodotta dal Paese. Centinaia di migliaia gli evacuati, più di 1200 case completamente rase al suolo dalle fiamme. Le temperature toccano livelli record intorno ai 49 gradi centigradi. Il cielo varia dal nero al rosso sangue, e piove cenere. Ma per il Primo Ministro Scott Morrison si tratta di una crisi di ordinaria amministrazione. E il popolo Australiano, a partire dai volontari che rischiano la propria vita per affrontare l’emergenza, lo contesta aspramente. La protesta contro il Primo Ministro ... Leggi la notizia su thesocialpost

