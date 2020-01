Incidente in Alto Adige, auto travolge turisti a piedi: morti 6 giovani, 11 feriti (Di domenica 5 gennaio 2020) È di 6 morti, tutti molto giovani, e 11 feriti il bilancio di un tragico Incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Lutago, in Valle Aurina in Alto Adige. Secondo le prime informazioni,... Leggi la notizia su leggo

SkyTG24 : Alto Adige, auto centra pedoni in Valle Aurina: 6 morti e 11 feriti - leggoit : Incidente in Alto Adige, auto travolge turisti a piedi: morti 6 giovani, 11 feriti - ruiciccio : RT @ultimenotizie: E' di 6 morti e 11 feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Lutago, in Valle Aurin… -