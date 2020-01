Incidente in Alto Adige, auto travolge turisti a piedi: 6 morti, 11 feriti. Arrestato l'autista, tasso alcolemico 4 volte oltre il limite Foto (Di domenica 5 gennaio 2020) Strage di turisti in Alto Adige: un'auto è piombata a tutta velocità su una comitiva di 17 persone appena uscite da una discoteca uccidendo sei giovani tra i 20 e i 25 anni. Altre... Leggi la notizia su leggo

SkyTG24 : Incidente in Alto Adige, auto piomba su un gruppo di pedoni e fa strage. FOTO - SkyTG24 : Alto Adige, auto centra pedoni in Valle Aurina: 6 morti e 11 feriti - ilpost : 6 persone sono morte dopo essere state investite da un’auto in Alto Adige -