Incidente Bolzano, la romana di 26 anni sopravvissuta alla strage: “Sembrava una scena di guerra” (Di domenica 5 gennaio 2020) Giovanna, romana di ventisei anni, è sopravvissuta all'Incidente mortale avvenuto a Lutago, nei pressi di Brunico, in valle Aurina in provincia di Bolzano questa notte dove hanno perso la vita sei giovani tedeschi falciati da un'Audi guidata da un ventisettenne ubriaco al volante che è stato arrestato. Leggi la notizia su roma.fanpage

crocerossa : A Lutago in Valle Aurina, il gruppo di intervento rapido SEG della #CroceRossa di Bolzano è intervenuto dopo il dra… - ilpost : 6 persone sono morte dopo essere state investite da un’auto in Alto Adige - alex_thorsten : RT @jeperego: Dalla conferenza stampa per il drammatico incidente a #Lutago #Luttach #Bolzano #AltoAdige: 17 ambulanze sul posto, 1elicot… -