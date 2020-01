Incidente a Bolzano, una sopravvissuta: “Peggior notte della mia vita” (Di domenica 5 gennaio 2020) Ha parlato di una scena di guerra una ragazza sopravvissuta all‘Incidente mortale verificatosi in provincia di Bolzano nella notte tra sabato 4 e domenica 5 gennaio 2020 costato la vita a sei giovani tedeschi. La 26enne ha poi fornito ulteriori dettagli su quanto accaduto. sopravvissuta all’Incidente di Bolzano Giovanna, studentessa romana, si trovava in Valle Aurina per trascorrere alcuni giorni in compagnia di una comitiva di amici. Dopo aver trascorso la serata in un locale, è rimasta coinvolta in un tragico schianto in cui alcuni turisti sono stati falciati da un’auto. Il suo conducente si è poi scoperto essere in stato di ebbrezza ed è stato posto in stato di arresto. Le vittime si stavano recando nella struttura presso cui alloggiavano dopo essere usciti dal medesimo locale in cui si trovava Giovanna. Nell’Incidente la stessa ha riportato una ferita ad una ... Leggi la notizia su notizie

