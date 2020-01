Incendi, situazione catastrofica in Australia: 24 morti, il cielo è nero e piove cenere (Di domenica 5 gennaio 2020) L’Australia è ormai ostaggio di Incendi senza precedenti: hanno devastato intere regioni provocando la morte di 24 persone e danni ingenti. Il bilancio delle vittime si è aggravato nelle ultime ore: un uomo è deceduto nel tentativo di salvare la casa di un amico. La situazione è ulteriormente complicata da condizioni meteo che non fanno che alimentare i roghi, facendo temere una vera catastrofe. Il Paese ha vissuto ieri uno dei giorni peggiori da quando sono iniziati gli Incendi a settembre: nel sudest del Paese il cielo è ormai annerito dal fumo e piovono ceneri. Centinaia di proprietà sono state distrutte: “Siamo in un territorio sconosciuto – ha ammesso la Premier del New South Wales – Diversi villaggi rischiano di essere completamente annientati“. E’ stato dichiarato lo stato di emergenza nel sudest del continente, e nella giornata di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

